Mandag formiddag er en fodgænger blevet ramt af en bilist i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi på X.

Her oplyser politiet, at der er tale om et alvorligt uheld, der fandt sted 11.34.

Ulykken er sket tæt ved Bilka på Merkurvej i Randers SØ.

Politiet arbejder stadig på stedet, og politiet skriver, at man ikke har yderligere på nuværende tidspunkt.

B.T. følger sagen.