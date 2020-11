En ung mand på 26 år er her til eftermiddag kørt direkte ind i et træ øst for Vordingborg og er afgået ved døden.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

Der er ifølge vagtchef Bo Georg Petersen efter alt at dømme tale om et selvmord.

»Der er tale om en tragisk sag. Der er formentlig tale om et selvmord. En ung mand er kørt ind i et træ. Der er ingen bremsespor derude, så vi efterforsker det som et selvmord,« siger han.

Skovhusevej øst for Vordingborg er spærret fra Vallebovej til Skovhuse Gade. Der er sket et alvorligt færdselsuheld. Ambulance, Redning og Politi arbejder på stedet. Pt. ikke yderligere #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) November 16, 2020

»Det tyder på et selvmord. Men nu skal vi selvfølgelig have undersøgt bilen og være helt sikre på, at der ikke er nogen, der har pillet ved den,« Bo Georg Petersen.

De pårørende er underrettet, oplyser Bo Georg Petersen.

Den unge mand var alene i bilen og blev klemt fast i bilen. Han var død, da ambulancen nåede frem, oplyser Bo Georg Petersen.

Den unge mand kørte ind i træet ved Skovhusevej øst for Vordingborg.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND eller Livslinien. For SIND kan man ringe 70 23 27 50 for at få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Livslinjen har 70 201 201 på alle årets dage fra kl. 11-05

Politiet afspærrede Skovhusevej fra Vallebovej til Skovhuse Gade, men har nu ryddet området og er ved at åbne for færdslen igen.