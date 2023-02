Lyt til artiklen

Tirsdag morgen er der sket en alvorlig ulykke i krydset mellem Hededammen og Hedelundvej i Esbjerg.

Her er en ældre mandlig cyklist blevet kørt ned af en lastbil. Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 07.

Det fortæller Søren Strægaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Til B.T. forklarer siger vagtchefen, at ulykken formentlig er sket i forbindelse med et sving, men han kan ikke komme nærmere for nuværende.

»Det er alvorligt og seneste melding er, at han er kommet alvorligt til skade.«

»En bilinspektør er på vej til stedet lige nu for at undersøge omstændighederne. Der går dog lige lidt tid, før han ankommer,« siger vagtchefen.

Vagtchefen understreger, at lastbilchaufføren er ikke kommet til skade.

En bilinspektør er i øjeblikket på stedet for at klarlægge forløbet.

B.T. følger sagen.