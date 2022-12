Lyt til artiklen

Natten til onsdag endte en mandlig bilist i en voldsom soloulykke på Vejlands Allé i København.

Føreren mistede herredømmet over sin bil og ramte en lygtepæl. Efterfølgende måtte han køres på Rigshospitalet.

»Bilen krøller sammen om lygtepælen,« fortæller vagtchefen ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen.

Ulykken skete klokken 03.16.

»Han bliver kørt til Rigshospitalet. Han er i stabil tilstand, men er stadig indlagt og undersøges for eventuelle indre blødninger,« siger vagtchefen.

Ulykken kan dog også få et retligt efterspil for bilens fører.

»Vi har mistanke om, at han har kørt med alkohol og stoffer i blodet og har derfor fået foretaget en blodprøve,« siger Dyre Sønnicksen.

Det var hverken muligt for politiet at afhøre føreren eller bede ham om at foretage en alkometertest på grund af mandens tilstand efter ulykken.

Trafikken på Vejlands Allé var påvirket af oprydningsarbejdet efter ulykken, men klokken 04.18 blev alle spor atter farbare.