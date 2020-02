En kvinde er kommet alvorligt til skade efter at være blevet ramt af en ambulance tidligt mandag morgen.

Ambulancen var på vej hjem fra en opgave, da den ramte den kvindelige fodgænger nær Hjørring.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Kvinden blev ramt ved Hjørringvej/Bøgstedvej øst for Hjørring klokken 05:27.

'Hun er alvorlig tilskadekommen,' oplyser Nordjyllands Politi.

Til Ritzau fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen, kort efter klokken 06, at kvinden er indlagt på traumecentret i Aalborg.

»Der er formentlig tale om en ældre dame, men ellers har vi ingen oplysninger om hende,« fortæller han.

Der er både ambulance, lægebil og politiet til stede ved ulykkesstedet. Derudover oplyser politikredsen, at en bilinspektør er blevet tilkaldt.

Hjørringvej er lige nu helt spærret, og Nordjyllands Politi oplyser, at man forventer, at der kommer til at opstå kø på strækningen.

'Men vis venligst opmærksomhed og tålmodighed,' lyder rådet.

Bilister mod Sindal skal køre via Astrup.

Bilister fra Sindal mod Hjørring skal køre via Sindal/Astrup eller via Skovbovej mod Astrup.

Opdateres...