En trafikulykke, der af politiet beskrives som alvorlig, spærrer tirsdag formiddag Motorvej E20 mod vest.

København. En trafikulykke har tirsdag formiddag resulteret i, at Motorvej E20 på Sjælland er spærret i vestlig retning mellem rasteplads Kongsted Nord og afkørsel 35 Ringsted Ø.

Det oplyser politiet, der beskriver ulykken som alvorlig.

Ifølge politiet er der tale om et solouheld med en svensk indregistreret motorcykel. Man kan dog ikke oplyse nærmere om førerens tilstand.

Politiet oplyser, at en bilinspektør er blevet sendt ud til ulykken for at undersøge, hvad der er sket.

Lidt over 11 tirsdag oplyser Vejdirektoratet, at man har åbnet et enkelt spor i vestgående retning.

Der skulle stadig være et enkelt spor spærret i østgående. Politiet kan ikke sige, hvornår motorvejen forventes genåbnet.

/ritzau/