En mand er i øjeblikket på Rigshospitalet, efter han blev fundet bevidstløs i en sammenkrøllet bil i Kalundborg.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi har været ude ved et færdselsuheld lidt efter middag, hvor en mand lå bevidstløs i bilen,« oplyser vagtchef Henrik Jørgensen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.52.



Politiet er ikke klar over, hvad der er årsagen til ulykken, men formoder, at der var tale om en soloulykke, hvor manden endte med at ramme ind i et træ på Kærbyvej i Kalundborg.

Manden blev hjulpet ud af bilen og blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at manden er uden for livsfare.

Han er i øjeblikket under behandling.