Politi og redningsmandskab rykkede sidst på eftermiddagen mandag ud til en ulykke i Birkerød.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at der er tale om et 'alvorligt trafikuheld.'

»Vi fik en anmeldelse klokken 17.24 om et alvorligt trafikuheld. Vi er lige nu til stede med flere patruljer,« lyder det fra vagtchefen umiddelbart efter hændelsen.

Ulykken fandt sted på Ravnsnæsvej i den Nordsjællands by.

Vagtchefen oplyser, at Birkeporten og Birkerød Kongevej lige nu er afspærret, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet.

B.T. følger sagen.