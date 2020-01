En mand har søndag mistet livet, efter han blev påkørt i en alvorlig trafikulykke i Fjerritslev.

Den 76-årige mand blev ramt af en bil på Parkvej i byen.

Det fortæller ​vagtchef hos Nordjyllands Politi Bruno Brix til .

»Han gik af en eller anden årsag ude på vejbanen. Hvad årsagen er til, at han pludselig var ude på vejbanen, det ved vi ikke,« siger Bruno Brix.

Ude på vejen blev manden påkørt af en bil, der blev ført af en person, der var på arbejde for hjemmeplejen.

Til B.T. forklarer vagtchefen, at bilisten er blevet testet for, om vedkommende var påvirket af alkohol - og testen viste, at bilisten var ædru.

Der blev sendt både ambulance og lægehelikopter til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde.

»Han blev erklæret død på stedet,« fortæller vagtchefen.

Politiet har haft en bilinspektør på stedet for at forsøge at klarlægge årsagen til ulykken og finde ud af, hvorfor manden pludselig var på vejen.

Ulykken skete søndag morgen klokken 08:27.

De pårørende er underrettet.

Opdateres...