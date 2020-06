En 20-årig mand har fredag aften mistet livet i en alvorlig trafikulykke nær Ølsted syd for Frederiksværk.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Ulykken sker kort tid efter, at en anden dødsulykke fandt sted i Fabjerg ved Lemvig.

»Der har været et voldsomt færdselsuheld, hvor to biler er kommet galt afsted,« fortæller vagtchef Flemming Hansen til B.T.

Han forklarer videre, at der - udover den dræbte - er to personer, der er voldsomt kvæstet, mens to andre behandles for mindre skader.

Uheldet er sket på landevejen Lille Havelsevej, der ligger mellem Ølsted og Skævinge.

Man er endnu ikke klar over, hvad der er årsagen til ulykken.

Af samme årsag oplyser Nordsjællands Politi, at man fortsat arbejder på stedet med både teknikere og bilinspektør.

Vejen er derfor spærret for trafik, indtil bilerne er væk og bilinspektøren har færdiggjort sit arbejde.

Der har også været en lægehelikopter på stedet i forbindelse med ulykken.

De pårørende er underrettet.

Opdateres...