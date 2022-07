Lyt til artiklen

En alvorlig trafikulykke fandt sent onsdag aften sted nær Viborg.

En mand på 47 år mistede af uvisse årsager herredømmet over sin bil – og han endte med at omkomme.

Det fortæller vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi til B.T. torsdag morgen.

»Den 47-årige mand kom kørende ad Sønder Rindvej mod øst, hvor han mistede herredømmet over bilen,« forklarer han og tilføjer:

»Han kørte ind i et træ, og der opstod ild i bilen.«

Manden blev efterfølgende erklæret død.

»De pårørende er underrettet,« oplyser vagtchefen.

Der skal nu afholdes ligsyn, hvilket politiet gør i alle den slags sager, forklarer Anders Olesen.

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, hvad der førte til, at manden mistede herredømmet over bilen:

»Det er formentlig en snoet vej kombineret med høj hastighed, men det ved vi ikke endnu,« siger vagtchefen.

Politikredsen fik anmeldelsen om sagen klokken 22.44 onsdag aften.