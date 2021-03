Han havde de små pigers tillid og fortrolighed, men krænkede dem groft seksuelt.

Sådan ser det alvorlige billede ud i den tiltale, som Nordsjællands Politi har rejst mod en godt 30-årig pædagogmedhjælper.

Via sit arbejde i en fritidsklub i Nordsjælland krænkede han ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, igennem flere år blufærdigheden hos tre skolepiger i alderen 10-14 år, som han var ansat til at passe på, når de havde fået fri fra undervisningen.

Den første af pigerne var kun 10 år gammel, da pædagogmedhjælperen for en halv snes år siden ifølge tiltalen udnyttede »sin fysiske eller psykiske overlegenhed gennem sit arbejde« til at skaffe sig anden kønslig omgængelse end samleje med hende.

I første omgang ved at tage hende med ud i et kaninbur ved fritidshjemmet, hvor han kyssede hende på munden. Senere blev det til egentlige berøringer under tøjet, mens de lå sammen under et tæppe på en sofa ved et arrangement på fritidshjemmet.

Og efterhånden fik han også pigen til at masturbere hans lem, så han i mindst ét tilfælde fik udløsning, ligesom hun også slikkede på ham.

Desuden havde han ifølge tiltalen i omkring halvandet år jævnlige samtaler med hende via webcam i løbet af dagen, hvor han fik skolepigen til at vise sig nøgen frem i forskellige positurer, mens hans selv onanerede og i nogle tilfælde tog screenshots af hende.

Og også under et besøg på en børnefestival et andet sted på Sjælland krænkede han ifølge anklageskriftet pigens blufærdighed med intime berøringer, mens hun opholdt sig i hans telt.

Krænkelserne fortsatte, da pigen som 14-årig flere gange besøgte pædagogmedhjælpen på hans private bopæl sammen med en jævnaldrende veninde for at se film og overnatte hos ham.

Også veninden blev ifølge tiltalen udsat for intime berøringer i skridtet, mens hun efter normal lukketid var alene med pædagogmedhjælpen på fritidshjemmet, og ved en enkelt lejlighed udførte hun efter en afslutningsfest på fritidshjemmet også oralsex på ham i institutionens kaninbur.

Og både veninden og en tredje pige blev også lokket til at posere helt nøgne for pædagogmedhjælperen på billeder og webcam.

Da politiet slog til mod ham ved en anholdelse i efteråret, blev også hans bærbare computer undersøgt. Her fandt politiet 22 gemte, pornografiske billeder af den ene af pigerne, som var blevet optaget, da hun var cirka 14 år gammel.

Derfor er han også tiltalt for besiddelse af børneporno, og anklagemyndigheden har ved siden af en frihedsstraf til ham også nedlagt påstand om konfiskation af computeren.

Retssagen er berammet til at blive afviklet som en domsmandssag i den kommende uge ved Retten i Helsingør. At der bliver tale om en domsmandssag indikerer, at den tiltalte pædagogmedhjælper nægter sig skyldig.

En dommer har under politiets efterforskning vurderet, at mistankegrundlaget mod pædagogmedhjælperen er så stærkt, at han sidder varetægtsfængslet.