Sammen med brandvæsnet er Københavns Politi i skrivende stund til stede ved Grøndals Parkvej 6A i Vanløse, hvor der er opstået en alvorlig tagbrand.

I den forbindelse bliver flere veje afspærret. Heriblandt Grøndals Parkvej ved Godthåbsvej og ved Gudenåvej.

»Vi foretager lige nu afspærringer i området, så trafikanter vil opleve, at politiet beder dem søge andre veje,« oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind. Han fortsætter:

»Vi har for nuværende ikke meldinger om tilskadekomne, men vi er i gang med at foretage evakueringer sammen med brandvæsnet.«

Foto: Presse-fotos.dk

På Grøndals Parkvej 6A ligger en boligblok, og det er netop blokkens beboere, der lige nu bliver evakueret fra deres hjem.

Samtidig opfordrer vagtchefen til, at naboer i området sørger for at holde vinduer og døre lukkede, fordi der selvsagt er en del røg fra branden.

Ifølge Hovedstadens Beredskab spreder tagbranden sig over fire opgange.

Opdateres …