Der er sket en alvorlig ulykke på Hovedvejen i Gørløse.

Her er to fodgængere blevet påkørt af en højresvingende bil i et kryds.

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi David Eckert til B.T.

»Der er tale om en ældre kvinde, som er kommet alvorligt til skade og er kørt til Rigshospitalet med politieskorte.«

Den anden fodgænger er angiveligt sluppet med overfladiske skader.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.05 og man har været på adressen lige siden.

»Vi er fortsat oppe på stedet, hvor vi laver tekniske undersøgelser. Det kan godt give trafikale problemer, så man bedes vise hensyn,« siger vagtchefen.

Artiklen opdateres …