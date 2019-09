Lørdag aften er en ældre mand kommet livsfarligt til skade i en alvorlig færdselsulykke i Aarhus.

Ulykken skete på Viby Ringvej i nordlig retning umiddelbart syd for krydset ved Viby Ringvej og Silkeborgvej.

»En ældre mand kom kørende af Viby Ringvej i nordlig retning, da han af ukendte årsager krydsede midterrabatten og kom over i den vejbane, der er forbeholdt modkørende,« siger Michael Ørum, vagtchef ved Østjyllands Politi, til B.T.

Her stødte den ældre mand sammen med en bil, hvori der sad tre personer - to voksne og et barn..

De tre personer er sluppet med mindre skader, mens den ældre mand er blevet kørt til traumecenteret på Skejby Sygehus med livsfarlige skader.

Manden var alene i bilen, da ulykken skete.

Det er endnu ikke lykkes politiet at identificere den ældre herre. Derfor er pårørende på nuværende tidspunkt ikke underrettet.

Både ambulance, brandvæsen og politi har arbejdet på stedet.

Derfor er der opstået massiv kødannelse.

Østjyllands Politi opfordrer billister i området om at søge alternative ruter og for så vidt muligt undgå Viby Ringvej.

Ulykken skete klokken 17.55.

Opdateres...