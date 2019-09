Lørdag aften er en 65-årig mand kommet livsfarligt til skade i en alvorlig færdselsulykke i Aarhus.

Ulykken skete på Viby Ringvej i nordlig retning umiddelbart syd for krydset ved Viby Ringvej og Silkeborgvej.

»En ældre mand kom kørende af Viby Ringvej i nordlig retning, da han af ukendte årsager krydsede midterrabatten og kom over i den vejbane, der er forbeholdt modkørende,« siger Michael Ørum, vagtchef ved Østjyllands Politi, til B.T.

Her stødte den ældre mand sammen med en bil, hvori der sad tre personer - to voksne og et barn.

De tre personer er sluppet med mindre skader, mens den ældre mand er blevet kørt til traumecenteret på Skejby Sygehus med livsfarlige skader.

Manden var alene i bilen, da ulykken skete.

Ulykken skete klokken 17.55.

