Tirsdag formiddag er der sket en alvorlig færdselsulykke på N.P. Josiassens Vej i Grenaa.

Her er to fodgængere ramt af en bil.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

'Vi er p.t. til stede på N.P. Josiassens Vej i Grenaa efter et alvorligt færdselsuheld, hvor to fodgængere blev ramt af en bil,' skriver de.'

Politiet fik anmeldelse via alarmcentralerne klokken 11.00, oplyser vagtchef ved Midtjyllands Politi Martin Christensen til B.T.

»Det er en personbil, der påkører de to personer i et fodgængerfelt. Der er tale om to yngre personer. Vi er på stedet. Det ene trafikoffer er blevet kørt med ambulance til Skejby Sygehus,« siger han.

Føreren af personbilen er på stedet, tilføjer han.

Artiklen opdateres …