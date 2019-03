Massiv udrykning arbejder i øjeblikket i en etageejendom på en adresse ved Skolebakken i Gentofte, hvor der er brand i en villa.

Flere personer var i første omgang fanget på 2. sal, men de skulle alle være reddet ud nu, oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi var på stedet som de første. Tre personer er reddet ud af bygningen, og vi tror - og håber ikke -, der er flere derinde, siger vagtchef Dyre Sønnicksen, men påpeger samtidig, at de først kan være helt sikre på, at alle er ude af bygningen, når brandvæsenet har fået slukket branden.

Både politi, redningsmandskab og ambulancer er på stedet.

3 udrykningsenheder fra 3 brandstationer mødt på stedet. Alvorlig brand. Flere ambulancer mødt. Opdateres....#berosdk https://t.co/kkA2Bv8ASB — Beredskab Øst (@BeredskabOest) 30. marts 2019

Klokken 10:53 oplyser vagtchefen, at brandvæsenet har bekræftet, at der ikke befandt sig flere i huset.

Ifølge Nordsjællands Politi fik de anmeldelsen klokken 09.30 lørdag morgen.

De tre personer, der er reddet ud af bygningen, har ikke fået nogen brandskader, men bliver behandlet for røgskader. De skal derfor alle tre en tur forbi skadestuen. Den ene person fik lidt værre røgskader end de to andre og er derfor blev kørt til Rigshospitalet, der har en afdeling med speciale i røgskader.

Da der stadigvæk er ild i bygningen, er brandvæsenet stadig i gang med at arbejde på stedet.

Beboere i de nærliggende huse skulle ikke være i fare, men politiet opfordrer til, at de lukker for døre og vinduer.

Det er endnu uvist, hvad der har startet branden, men Dyre Sønnicksen oplyser, at de til formiddag har været i kontakt med ejeren af huset, som har fortalt, at villaen er under renovering.

»Om det er derfor, der er gået ild i den, skal jeg ikke kunne sige. Det skal teknikere se på i de kommende dage,« siger vagtchefen.