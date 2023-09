Der er torsdag sket en alvorlig arbejdsulykke på en sukkerfabrik i Nakskov.

Her er en 33-årig mand omkommet under en rensning af en såkaldt snegl i et transportrør.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»En mand kom alvorligt til skade og er senere afgået ved døden af sine kvæstelser,« siger vagtchef Michael Skræddergaard til B.T.

»Man har været ved at rense en snegl, som er noget der kører rundt i et transportrør. I den forbindelse bliver han ramt af noget og får store kvæstelser.«

De pårørende er underrettet.

Arbejdstilsynet er desuden også blevet involveret efter ulykken.

