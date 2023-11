En mand er fredag eftermiddag kommet til skade i en alvorlig arbejdsulykke.

Det skriver Nordjyske.

Mens han udførte et arbejde på en gård, fik manden en 500 kilo tung halmballe over sig. Arbejdsulykken skete på Visborgvej nord for Hadsund.

Ifølge politiet var manden ved bevidsthed, da han blev kørt afsted i en ambulance.

»Han bliver kørt med udrykning til sygehuset i Aalborg, da han er kommet alvorligt til skade,« siger Lau Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Ulykken undersøges nu nærmere – de pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.