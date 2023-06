En alvorlig arbejdsulykke rystede tirsdag en byggeplads i Hobro.

Her er en gruppe håndværkere i øjeblikket i gang med at renovere byens idrætscenter.

Tirsdag eftermiddag var en polsk håndværker imidlertid så uheldig at få et betonelement på flere hundrede kilo ned over sin ene fod.

Det skriver TV 2 Nord og Nordjyske, som har tale med politiet i Hobro.

Arbejdsulykken skete kort før klokken 16 i forbindelse med, at den 37-årige håndværker skulle skære betonelementer.

Hans Henrik Sørensen fra Nordjyllands Politi skønner, at betonelementet vejer mellem 500 og 700 kilo.

Arbejdstilsynet undersøger nu ulykken nærmere.

Der er endnu ikke flere oplysninger om den tilskadekomnes tilstand.