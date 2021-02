Søndag har Midt- og Vestjyllands politi fået hele ti anmeldelser om folk, der var gået ud på isen flere steder i politikredsen.

To af dem udviklede sig til en reel redningsaktion, der indebar både helikopter, redningsfolk og redningsambulance.

»En af dem kom fra en borger klokken 17.02, der havde set to personer cirka 2-300 meter ude på Hjarbæk Fjord i Løgstrup nær Viborg. Borgeren fortæller, at den ene ser ud til at kravle sig frem en gang imellem,« siger vagtchef Allan Riis og fortsætter:

»Vi får også fortalt, at anmelderen kan se, at der er områder med åbent vand, der har en diameter på cirka 15 meter, ikke langt fra dem.«

Da mørket er ved at falde på, og man ikke kan hverken råbe personerne på isen op eller få deres opmærksomhed med de blå lys fra politibilerne, så beslutter man at igangsætte en redningsaktion.

»Der går cirka 15 minutter, og så begynder de to at bevæge sig ind mod land, så vi afblæser aktionen.«

Det viser sig at være en 38-årig mand og hans 8-årige søn. Faren havde vurderet, at det var sikkert at gå på isen, men det er Allan Riis ikke enig i.

»Vi fraråder det på det kraftigste,« siger han.

Derfor har man også efterfølgende afhørt den 38-årige med en sigtets rettigheder, da man er i tvivl om, hvorvidt man vil sigte ham med udsigt til en bøde.

Far og søn er ikke fra området, men boede i et sommerhus i nærheden af fjorden.