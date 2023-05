Folk bliver tilsyneladende ved med at blæse på, om der er vejarbejde.

De blæser i hvert fald lige forbi.

Og lige nu er den helt gal på E45 Østjyske Motorvej.

Det skriver Århus Stiftstidende.

På E45 er hastigheden sat ned til henholdsvis 50 og 80 kilometer i timen flere steder på strækningen i forbindelse med vejarbejde.

Og om aftenen er der kun trafik i ét spor.

Østjyllands Politi har intensiveret kontrollen på E45.

I politiets døgnrapport skriver ordensmagten, at man tirsdag aften foretog en fartkontrol på Østjyske Motorvej nord for krydset med Herningmotorvejen.

»I tidsrummet fra kl. 21.20 og kl. 03.00 blev 28 bilister målt til at køre for stærkt. De fleste står udelukkende til en bøde for hastighedsoverskridelsen, men fire kørte så stærkt, at de også får et klip i kørekortet,« skriver Østjyllands Politi.

Til Århus Stiftstidende har Amrik Chadha, der er leder af Færdselssektionen hos Østjyllands Politi, sagt følgende om de mange fartsyndere:

»Det er simpelthen alt, alt for højt et tal, og det er meget bekymrende, at så mange vælger fuldstændig at ignorere hastighedsbegrænsningerne. Det er jo voldsomt utrygt for de folk, der skal gå og arbejde på strækningen, og der er en grund til, at den tilladte hastighed er sat så meget ned på stedet.«

Også onsdag aften vil politiet foretage fartkontrol på E45, meddeler Østjyllands Politi i døgnrapporten.