Hovedtiltalt får halvandet års fængsel. Samtlige otte tiltalte i Atea-sag dømmes.

København. Alle otte tiltalte i den store Atea-sag om bestikkelse af offentligt ansatte er kendt skyldige ved retten i Glostrup. Den hårdeste dom lyder på halvandet års fængsel.

Den hovedtiltalte, tidligere it-driftsdirektør i Region Sjælland Rene Clausen, er idømt halvandet års fængsel. Tidligere it-direktør i Region Sjælland og efterfølgende it-direktør i Rigspolitiet Michael Steen Hansen er idømt ti måneders fængsel.

Fire tidligere medlemmer af Ateas ledelse, deriblandt tidligere administrerende direktør Peter Hillingsøe Trans og tidligere koncernchef Claus Hougesen, har alle fået mellem et år og otte måneders fængsel. Dommene er delvist betingede.

Den hårdest straffede hos Atea er tidligere salgschef Per Juul Andersen, der har fået et års fængsel.

Derudover er selskabet Atea blevet idømt en bøde på ti millioner kroner for bestikkelsen.

Den store bestikkelsessag er beskrevet som en af danmarkshistoriens største. Den begyndte i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet.

På den blev overført 1,5 procent af pengene fra salg og kontrakter til Region Sjælland.

Kontoen blev dog uden regionens vidende samtidig brugt til at betale for en lang række overdådige rejser og middage med flere af Ateas tidligere topfolk. Blandt dem var Region Sjællands tidligere it-direktør og it-chef.

Der var tale om middage på nogle af Danmarks dyreste restauranter og luksuriøse rejser til steder som Las Vegas og Dubai. Det er gennem flere år løbet op i flere hundredtusinder af kroner.

Anklagemyndigheden mente, at der var tale om bestikkelse af de offentligt ansatte. Det skulle angiveligt være foregået for at "fastholde og udbygge" regionens samarbejde med Atea.

Ifølge anklagemyndigheden var der også tale om underslæb, da pengene til ture og middage var regionens.

Det har dommeren erklæret sig enig i.

/ritzau/