Alle vognbaner er efter et færdselsuheld åbnet op igen på motorring 3 ved Glostrup i nordgående retning.

Tidligere fredag eftermiddag havde beredskabet spærret alle vognbaner på strækningen efter uheldet.

Men beredskabet har nu ryddet op på strækningen, der nåede at være afspærret i under en time.

Der er tale om frakørsel 24 ved Roskildevej.

Det skriver P4 Trafik og Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Lars Jørgensen, der er vagtchef i Københavns Politi, fortalte tidligere på eftermiddagen til Ritzau, at der ikke er nogen alvorligt tilskadekommende ved uheldet.

- Der var to biler involveret i uheldet, men der er ingen alvorligt tilskadekommende, oplyste Lars Jørgensen, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- En af bilerne har fået et ordentligt skub og står midt i det hele, lød det fra Lars Jørgensen.

/ritzau/