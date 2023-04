Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom mørket er faldet på i Kirkerup, hvor 13-årige Filippa forsvandt tidligere lørdag, stopper lokalbefolkningen ikke med at lede efter hende.

Det beretter B.T.s reporter, som er i området, hvor politiet har arbejdet hele eftermiddagen og aftenen.

»Alle i byen leder efter hende,« siger en borger til B.T.

Det er en rystet lokalbefolkning, der leder videre:

Fire naboer, som B.T. mødte i Kirkerup tidligere på dagen. Foto: Anthon Unger Vis mere Fire naboer, som B.T. mødte i Kirkerup tidligere på dagen. Foto: Anthon Unger

»Det er surrealistisk og uvirkeligt. Det påvirker os alle. Vi bor et sted, hvor vi ikke låser vores dør. Det er et rigtig lokalsamfund,« siger en borger.

En mandlig nabo fortæller også, at han er blevet spurgt af politiet, om han lå inde med overvågning.

Det gjorde han dog ikke, men hans grund ligger ud til vejen, hvor politiet har undersøgt lørdag, fortæller han om årsagen til politiets henvendelse.

13-årige Filippa er ikke blevet set, siden hun lørdag formiddag delte aviser ud omkring områderne Kirkerup, Sørbymagle og Fuglebjerg.

Borgere leder efter Filippa. Foto: Anthon Unger Vis mere Borgere leder efter Filippa. Foto: Anthon Unger

Hun ringede til sin far klokken 11.30 og fortalte ham, at nu var hun færdig, og at hun ville køre hjem, hvorefter hun havde en aftale med en veninde.

Men Filippa dukkede aldrig op – og siden har familie, borgere og politiet ledt efter hende.

Flere end 300 borgere har indtil nu kontaktet politiet i sagen. Og det må folk gerne blive ved med, lyder opfordringen. Blandt andet er videomateriale vigtigt for politiet.

'Politiet beder borgere, der har videoovervågning eller har kørt med dash cam på deres bil i området ved Sørbymagle og Fuglebjerg i dag om at se optagelserne igennem og ringe til politiet på 114, hvis de har optagelser, der kan hjælp i forbindelse med den 13-årige Filippas forsvinden', står der i en pressemeddelelse, som tilføjer:

'Desuden opfordres alle, der har være i området i dag, til at gemme optagelserne fra deres bil eller videoovervågning, så de ikke bliver automatisk slettet'.

Politiet gentager i øvrigt, at selv en lille detalje kan være vigtig for politiet.