Remee, Iben Hjejle og 16 andre kendte danskere har droppet den erstatningssag, de rejste mod Henrik Qvortrup i kølvandet på den såkaldte Se og Hør-sag.

»Alle de krav, der blev rejst mod min klient Henrik Qvortrup er blevet afsagt,« siger Qvortrups advokat Arvid Andersen til B.T.

Onsdag kom det frem, at Steffen Kretz og Jarl Friis Mikkelsen har droppet erstatningssag mod både Aller, tys-tys kilden, Nets, Kim Hemmingsen og Qvortrup.

Men de øvrige 16 kendisserne har kun valgt at afsige erstatningskravet overfor Henrik Qvortrup, der var chefredaktør på Se og Hør i perioden 2001-2008, oplyser Arvid Andersen til B.T.

Han ved ikke, hvorfor de 18 kendte danskere har valgt at droppe erstatningskravet.

Politikeren Morten Helveg Petersen (R) tabte i marts erstatningssagen mod Aller, de tidligere Se og Hør-chefer Henrik Qvortrup og Kim Henningsen samt tys-tys-kilden og endte med at stå med store omkostninger til advokatsalær. Han har anket sagen til landsretten.

Se og Hør-sagen er blevet kaldt Danmarkshistoriens største medieskandale.

Fakta Disse kendte danskere har droppet erstatningskravet mod Henrik Qvortrup Remee

Casper Christensen

Nasar Khader

Pelle Hvenegaarrd

Saseline

Rigmor Zobel

Jesper Ravn

Iben Hjejle

Lene Nystrøm

Frederik Fetterlein

Oliver Bjerrehuus

Caroline Fleming

Isabel Christensen - tidligere Friis Mikkelsen

Martin Jørgensen

Jackie Lee Navarro

Martin Widt Ankerstjerne

Steffen Kretz

Jarl Friis Mikkelsen

Her fodrede en såkaldt tys-tys-kilde ugebladet Se og Hør med oplysninger om de kongeliges og kendtes brug af kreditkort.

Kilden havde via kreditkortudstederen Nets adgang til de kendtes kreditkorttransaktioner.

Det kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til de to tidligere Se og Hør-chefredaktører Kim Henningsen og Henrik Qvortrup og to tidligere journalister på ugebladet.

Under sagen kom det frem, at der i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011.

Sagen affødte erstatningskrav fra en lang række kendte, som mente, at de var berettiget til godtgørelse for såkaldt tort - altså for krænkelse af deres person og ære.

Blandt de 19 personer, som Brian Larsen repræsenterer, er Mads Mikkelsen, Casper Christensen, Remee og Oliver Bjerrehus, og det var således brugen af deres fortrolige oplysninger, der førte til en omfattende efterforskning hos politiet. Mads Mikkelsen rejste dog ikke erstatningskrav mod Henrik Qvortrup.

Sagen blev senere afgjort ved Retten i Glostrup i 2016, hvor Aller Media blev idømt en bøde på 10 millioner kroner, mens en række hos Se & Hør-ansatte blev idømt fængselsstraf.

Blandt dem var de to tidligere chefredaktører Henrik Qvortrup, der blev idømt tre måneders ubetinget fængsel og 12 måneders betinget, og Kim Henningsen, som blev idømt 12 måneders betinget fængsel.

Fakta Her er dommene i Se & Hør-sagen: Tys tys-kilden - Peter Bo Henriksen - idømmes 1 år og seks måneders ubetinget fængsel. 365.000 kroner beslaglægges.

Kasper Kopping idømmes fire måneders fængsel, der bliver gjort betinget af 100 timers samfundstjeneste med prøvetid på et år.

Ken B. Rasmussen idømmes fire måneders fængsel, der bliver gjort betinget af 100 timers samfundstjeneste med prøvetid på et år.

Kim Henningsen idømmes et års betinget fængsel med prøvetid på to år og med vilkår om samfundstjeneste.

Per Ingdal frifindes som den eneste.

Henrik Qvortrup idømmes et år og tre måneder fængsel. Tre måneder skal afsones nu. Resten gøres betinget ved vilkår om 200 timers samfundstjeneste.

/ritzau/