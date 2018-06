15 børn og deres forældre blev fredag tilbudt samtaler med en psykolog for at bearbejde hændelsen.

Horsens. Alle 14 børn, der torsdag blev indlagt på hospitalet efter at have drukket kølervæske, er kommet hjem igen.

Det oplyser Tanja Nyborg, direktør for uddannelse og arbejdsmarked i Horsens Kommune.

- Alle børn er udskrevet, og de har det godt, siger hun.

Fredag klokken 14 blev der holdt et møde på Horsens Byskole for forældre til de pågældende børn. Også en psykolog, skolens personale og politi var til stede ved mødet, hvor torsdagens forløb blev snakket igennem.

På mødet fik forældrene fortalt, hvordan hændelsen var sket, mens politiet fortalte om deres efterforskning af sagen.

Tanja Nyborg var ikke selv til stede på mødet. Men ifølge hendes oplysninger var der ros fra forældrene for kommunens håndtering af sagen.

- Mødet gik godt. Det var et positivt møde, og vi er rigtig glade for, at forældrene har givet en tilbagemelding om, at vi som kommune har reageret både hurtigt og godt.

- Så der var overordnet en ret rolig stemning på det her møde, siger Tanja Nyborg.

Mødet var arrangeret, fordi der skete en forveksling torsdag, da en 6. klasse på Horsens Byskole skulle have en forfriskning. I stedet for saft blev vandet blandet sammen med kølervæske.

Ifølge Sydøstjyllands Politi skete det, fordi der ved et uheld var kommet en flaske kølervæske med blandt flaskerne af saftevand.

I alt 15 elever, der havde drukket den opblandede kølervæske, blev bragt til tre forskellige sygehuse til observation og behandling for forgiftning. 14 blev indlagt.

Sydøstjyllands Politi gør ikke mere ved sagen.

- Politiet betragter hændelsen fuldt oplyst og har ikke yderligere at tilføje, skrev Sydøstjyllands Politi på Twitter allerede torsdag aften.

Kommunen beder fremadrettet ledere på skolerne om at drøfte i skolebestyrelserne, om retningslinjerne for at modtage mad og drikke fra private skal ændres.

/ritzau/