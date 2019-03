Tre er sigtet for vold og tre for uorden efter knivstikkeri. Men ingen bliver stillet for en dommer.

Alle anholdte efter et knivstikkeri ved Hobrovejens Skole i Randers lørdag er blevet løsladt, oplyser Østjyllands Politi.

Seks personer blev anholdt, efter at politiet sidst på eftermiddagen lørdag blev kaldt ud til en anmeldelse om knivstikkeri ved skolen. De anholdte var mellem 17 og 19 år.

Søndag lyder meldingen fra Østjyllands Politi, at ingen anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Knivstikkeriet skete i en skolegård på skolen. En person blev stukket i balden, en anden i benet.

Lørdag lød meldingen fra politiet, at de to ofre ikke var kommet alvorligt til skade.

Til TV2 Østjylland oplyser politiet, at tre af de anholdte er blevet sigtet for vold, mens de tre øvrige er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politiet fortæller desuden til TV2 Østjylland, at ingen af de involverede har ønsket at fortælle politiet om episoden. Derfor kender politiet heller ikke motivet.

/ritzau/