»Jeg tror, at jeg ville være død, hvis jeg havde sådan en promille.«

Sådan lyder det fra Gert Svendsen, der er fagkoordinator ved lokalpolitiet i Herning, efter en 49-årig mand mandag blev stoppet i sin bil og med et blæs viste en farligt høj promille.

Den 49-årige blev stoppet sidst på eftermiddagen, hvor han var påvirket i en sådan grad, at alkometertesten viste en promille på 3,8, forklarer Gert Svendsen.

Når en bilist har en promille på over 2,0, er det ifølge loven vanvidsbilisme.

Allerede ved en promille på 0,5, kan en bilist blive sigtet for spirituskørsel.

Den 49-årige mands bil og kørekort blev inddraget, og manden er anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Derfor har manden også afgivet en blodprøve. Det er nemlig indholdet af alkohol i blodet, der gælder som bevis.

Manden skal inden for 24 timer fra anholdelsen fremstilles i grundlovsforhør. Det vides endnu ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Det er ikke mange sager, som Hernings lokalpoliti har i denne skala, forklarer Gert Svendsen.

»Der er langt imellem, at folk blæser 3,8. Jeg vil tro, at man skal drikke virkelig meget for at ramme det niveau.«

Sundhed.dk skriver på deres hjemmeside, at en promille over tre kan føre til »tiltagende bedøvelse, bevidstløshed og koma«. Og at en så høj promille kan være dødelig.

