Udlændinge- og ntegrationsminister Inger Støjberg (V) besøger Kaj Bageri i københavner-bydelen Tingbjerg onsdag eftermiddag. Indehaveren af bageriet har opgivet at drive sin forretning videre i den belastede bydel efter, at hans butik i weekenden blev smadret af lokale bøller.

»Vi tør ikke være derude længere, og kunderne tør heller ikke komme mere.«

Sådan lyder den nedslående besked fra tolk Sohila Ghiasvand, som taler på vegne af den 19-årige indehaver af Kaj Bageri i Tingbjerg, Ali Parnian.

Lørdag aften stormede fem maskerede unge mænd ind i Alis butik med baseballbat og jernstænger og smadrede bageriets inventar til ukendelighed. I dagene før - torsdag og fredag - var forretningens vinduer blevet smadrede. Alt sammen angiveligt, fordi Ali Parnian har nægtet at betale beskyttelsespenge til nogle unge i området.

Sohila Ghiasvand fortæller, at hærværket begyndte få timer efter, at en mand af udenlandsk herkomst, højst sandsynligt en afghaner, havde henvendt sig i butikken og forsøgt at få indehaveren til at betale 100.000 kroner i beskyttelsespenge. Det nægtede Ali Parnian imidlertid, og i de efterfølgende tre dage blev hans bageri udsat for massivt hærværk.

Weekendens begivenheder har ikke blot kostet den unge forretningsdrivende hundredetusindvis af kroner. De har også taget livet af hans drøm om at drive en kombineret bageri og café i Tingbjerg.

»Vi tør ikke være derude mere. Der er mange unge, der bliver ved med at hænge omkring butikken, så der er en meget utryg stemning,« fortæller Sohila Ghiasvand.

Ali Parnian har kun været i Danmark i halvandet år og taler ikke så godt dansk. Derfor har Sohila Ghiasvand hjulpet ham med forskellige ting i forretningen som tolk og ven. På hans vegne fortæller hun, at han har opgivet at åbne sin butik i Tingbjerg igen.

»Han spørger mig: 'Moster, hvad skal jeg gøre.' Vi er enige om, at det ikke er en god ide at åbne i Tingbjerg igen. For selv om vi får renoveret det hele, så kommer der ingen kunder. Folk tør ikke komme forbi, og så har han ingen indkomst,« siger Sohila Ghiasvand.

I stedet overvejer Ali at begynde forfra et andet sted i København. Da hærværket blev omtalt i medierne i begyndelsen af ugen, startede den konservative politiker, politisk ordfører Mette Abildgaard, en indsamling til den hårdt prøvede bager. På ingen tid nåede indsamlingen 265.000 kroner. Penge, som den unge restauranttør håber kan hjælpe ham med en ny start. Men han er færdig med Tingbjerg.

Ifølge Sohila Ghiasvand begyndte problemerne for alvor efter et skyderi i nærheden af butikken i november. Her blev en 20-årig mand skudt og dræbt i sin bil. Siden har lokale unge drevet rundt tæt på bageriet for at mindes den afdøde, og det har skræmt de fleste kunder væk, forklarer tolken.

I sidste uge fik bageriet så besøg af den afghanske mand, som på de unges vegne krævede penge. Nu frygter både Sohila Ghiasvand, Ali Parnian og hans far, hvad det næste bliver.

»De unge har ingen frygt. De er ikke bange for noget og har ingen respekt for noget som helst. Hverken kvinder, børn eller politiet. Jeg frygter, at de en dag vil komme og skyde ind gennem døren,« siger Sohila.

Over 235.000 kroner er indsamlet til raseret bageri: 'Vågn nu op, kære danskere!'

Hun har selv børn og børnebørn i den belastede bydel, og den seneste tids episoder gør, at hun bekymrer sig for dem og deres sikkerhed. På den anden side vil hun ikke lade sig kyse af banderne.

»De unger skal ikke have lov til at bestemme. Den afpresning skal ikke have lov til at fortsætte,« siger hun.

Det mener integrationsminsteren altså heller ikke, og onsdag eftermiddag besøger Inger Støjberg Kaj Bageri. På Facebook skriver ministeren:

'Det påkalder respekt, når bageren i Tingbjerg, Ali Parnian, og andre flittige erhvervsdrivende nægter at betale beskyttelsespenge til en flok afstumpede kriminelle. Men det er desværre også et eksempel på, hvorfor det er nødvendigt at sætte hårdt mod hårdt, når det kommer til opgøret med parallelsamfund i Danmark, som er blevet skabt, fordi vi reelt aldrig - ligegyldigt om det har været røde eller blå regeringer, der har været ved magten - har turde at tage fat ved nældens rod.'

Hun slutter sit indlæg med at annoncere sit besøg i Tingbjerg onsdag eftermiddag.

»Hvor ville jeg dog ønske, at I (gerningsmændene, der smadrede butikken, red.) havde mod og mandshjerte til at komme forbi, så jeg kunne sige det direkte til jer, men I gemmer jer jo kujonagtigt bag elefanthuer og hættetrøjer. Men for at sige det ligeud: I er uønskede i Danmark!«