'Vi ved, hvad I gjorde... ved en 28-årig kvinde. Vi glemmer det aldrig. Vi tilgiver det aldrig.'

Ordene gav ingen mening for gymnasieeleven Ali, da han åbnede Facebook-beskeden i forrige uge.

Nogle dage senere kom en elev, som han ikke kender, op til ham i en pause mellem timerne og råbte 'voldtægtsmand!'

For 18-årige Ali Kellou var det kun begyndelsen på det, som han kalder for en meget ubehagelig misforståelse. Nu frygter han konsekvenserne.

Ali håber på at få renset sit navn, da mange tror, at han er den mistænkte. Foto: Privatfoto Vis mere Ali håber på at få renset sit navn, da mange tror, at han er den mistænkte. Foto: Privatfoto

»Folk hvisker bag min ryg. På gaden kigger de skævt til mig. De tror, at jeg er voldtægtsmanden, og jeg føler mig ikke tryg,« siger han.

Det hele begyndte sidste torsdag, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste tre mænd for en voldtægt i Esbjerg.

En 28-årig kvinde var blevet voldtaget og røvet på åben gade om aftenen søndagen op til.

Politiet havde et signalement af gerningsmændene, som de sendte ud nogle dage senere.

En af beskederne, som Ali har modtaget i sin Facebook-indbakke. Vis mere En af beskederne, som Ali har modtaget i sin Facebook-indbakke.

Det var her, at Ali forstod, hvilken situation han stod i.

»Beskrivelsen passer nærmest på mig. Det må være derfor, at nogen tror, at jeg er voldtægtsmanden.«

Den første af de tre gerningsmand er beskrevet som mellemøstlig af udseende. Ali kommer fra Syrien. Omkring 160 cm høj og kraftig af bygning. Ali måler knap 172 cm i højden og er en tætbygget, ung mand. Sort, kort hår og kort, tæt og sort skæg. Ali har kort og sort skæg.

Iført sort vinterjakke og Nike-sko. Ali går rundt i samme type jakke og har Nike-sko. Manden talte dansk og blev kaldt 'Ali'.

Jeg frygter, at det kan blive endnu værre. Ali Kellou

Det samme gør 18-årige Ali, der bor på Fanæ med sin familie, og som taler flydende dansk efter tre år i Danmark.

Lighederne mellem en af voldtægtsmændene og ham selv er han ikke alene om at se. Langt fra.

»Jeg begyndte at få flere og flere beskeder på Facebook,« fortæller Ali, der har hørt fra både sin chef og gymansiekammerater om sagen.

Han frygter, at mistænkeliggørelsen kan betyde, at han mister sit job. Eller endnu værre påvirke hans opholdstilladelse og fremtid.

Vi søger vidner, der kan hjælpe med at opklare voldtægt i Exnersgade i Esbjerg begået søndag den 10. november #politidk https://t.co/1ky7TWxq78 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 14, 2019

»Jeg har gjort alt for at lære dansk, gå i gymnasiet og få et job. Men der er ingen, som vil ansætte en person, som de tror er voldtægtsmand,« forklarer Ali.

Det er en ting, at anklagerne er ubehagelige. Noget helt andet er, at Ali frygter, nogen måske vil handle på dem.

Han ringede derfor til politiet med den første besked, som han modtog fra en fremmed mand.

»De sagde, at jeg skulle ringe, hvis jeg blev overfaldet. Men hvem giver mig chancen for at ringe til politiet, hvis de vil slå mig ihjel?«

Politiet har haft forståelse for hans sag, lyder det fra Ali, og han ønsker derfor heller ikke at kritisere dem. Det ændrer dog ikke på, at det er vigtigt for ham at få renset sit navn i lokalområdet. Han har derfor også beskrevet sin situation på Facebook.

På gerningstidspunktet spiste han middag hos sin sin far sammen med nogle venner på Fanø, hvilket han har fortalt politiet. Ali føler derfor, at han har ryggen fri, men alligevel bekymrer de mistænksomme blikke på gaden ham.

»Det er virkelig ubehageligt, at folk tror, at det er mig. Jeg frygter, at det kan blive endnu værre,« siger han.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de ikke kan udtale sig om, hvem der er mistænkt eller ikke er mistænkt i en verserende sag.