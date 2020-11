Et flertal på Københavns Rådhus har netop vedtaget, at der skal indføres et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads.

Det oplyser fungerende overborgmester i Københavns Kommune Lars Weiss.

»Det er jeg meget tilfreds med. Området og naboerne har alt for længe været plaget af støj og uro på pladsen i alle døgnets timer,« skriver han på Facebook.

Forbuddet kommer, efter B.T. i en serie af artikler har kunnet fortælle, hvordan pladsen i årevis har dannet ramme for slagsmål, narkosalg og uroskabende adfærd. Borgere i området har over for B.T. betegnet pladsen som et regulært kaos, hvor man både i dag- og aftentimerne frygtede for at krydse pladsen.

»De seneste to år har været 10 gange værre end Sankt Hans Torv. Jeg kan nærmest ikke gå gennem pladsen uden at blive kaldt 'fede kælling', 'so' eller 'luder', og en gang er jeg også blevet langet ud efter af en kvinde,« fortalte pensionisten Hanne-Lisbeth Toft til B.T. i den forbindelse.

»Kaosset« medførte, at Hanne-Lisbeth Toft sammen med en række andre beboere i området forsøgte at sætte fokus på de ubehageligt oplevelser ved blandt andet at hænge bannere ved pladsen med budskaber som 'Befri Anker Jørgensens Plads' og 'Stop narkohandel'.

Det fik dog især narkohandlerne på pladsen til at vende sig mod Hanne-Lisbeth og naboerne med tilråb, trusler og konfrontationer.

Men nu er der altså noget, der tyder på, at beboerne nær Anker Jørgensens Plads går en tid i møde, hvor de igen kan opholde sig på pladsen uden at skulle være bange for uromagere.

»Naboerne i Sydhavnen, lokaludvalget, civilsamfundet og nærpolitiet bakker op om forbuddet – ja selv de udsatte borgere, jeg snakkede med på pladsen i forrige uge, ser positivt på at opholde sig et andet sted. Et alkoholforbud kan naturligvis ikke stå alene – vi igangsætter samtidig etablering af et nyt byrum ved Hørdumsgade, som skal være et nyt sted at være for den udsatte gruppe, der nu holder til ved Anker Jørgensens Plads,« skriver Lars Weiss på Facebook.

Han tilføjer, at man vil supplere med en social indsats, så de udsatte kan hjælpes i den rigtige retning.

»København er en solidarisk og rummelig by – og det skal vi fortsætte med at være,« slutter han.

Ifølge SydhavnenLiv, der i første omgang omtalte forbuddet, er et lignende forbud aldrig før set i Københavns Kommune.