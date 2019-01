Endnu engang er der falske e-mails i omløb, der forsøger at franarre brugerne personlige oplysninger.

'Vælg et produkt fra vores online lager,' fremgår det i e-mailen, der ved første øjekast lader til at være fra den tyskejede discountkæde Aldi.

Det lyder for godt til at være sandt, og det er det også.

Aldi kender nemlig intet til den pågældende mail, skriver kæden på sin hjemmeside og advarer samtidig mod, at man kan få misbrugt sine data, hvis man klikker på linket i e-mailen.

Endnu en advarsel om falske mails, der forsøger at opsnappe dine personlige oplysninger. Denne gang er det Aldi, der bliver brugt som afsender. Slet mailen #politidk #cyberscams pic.twitter.com/3EGs92Z5uz — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 23, 2019

'Vi oplever desværre, at flere kunder i øjeblikket modtager e-mails fra en falsk e-mailadresse i ALDI's navn. Vi anbefaler vores kunder at slette disse e-mails, da de ikke kommer fra ALDI Danmark. Disse e-mails omhandler bl.a. konkurrencer om smartphones samt man kan vælge et valgfrit produkt fra ALDI,' skriver kæden på sin hjemmeside.

Aldi gør samtidig opmærksom på, at e-mailen ikke har noget at gøre med en aktuel VM-konkurrence.

Også Sydsjællands Politi opfordrer på Twitter til at slette e-mailen.

'Endnu en advarsel om falske mails, der forsøger at opsnappe dine personlige oplysninger. Denne gang er det Aldi, der bliver brugt som afsender. Slet mailen,' lyder opfordringen fra politiet.