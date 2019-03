Politiet opdagede ni udlændinge, som gemte sig i lastbiler på havnen i Esbjerg.

Politiet har i weekenden anholdt ni albanske mænd på havnen i Esbjerg. De havde gemt sig i lastbiler for at komme med en godsfærge til England, oplyser politiet.

Fænomenet er ikke enestående. I år er foreløbig 54 personer blevet anholdt, fordi de opholdt sig ulovligt på havnen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi søndag.

De ni albanere sigtes for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om såkaldt husfredskrænkelse. De var kommet ind på et indhegnet område, og derefter kom de ind i lastbilerne.

Alle er tilbageholdt og ventes at blive udvist af Udlændingestyrelsen.

Siden 2015 har politiet opdaget personer, som ønskede at snige sig til en tur til England via havnen i Esbjerg. Tallene svinger en del. Politiet oplyser at have 'et godt samarbejde med DFDS og Esbjerg Havn om situationen'.

/ritzau/