Tre tyve udvises af Danmark for at stjæle smykker, sølvtøj og 400 vinflasker fra flere villaer i Nordsjælland.

Hillerød. Tre albanske statsborgere er kendt skyldige i at have brudt ind i flere villaer i Nordsjælland, hvor de stjal smykker, sølvtøj og elektronik for flere hundrede tusinde kroner.

De tre personer blev samlet idømt fem år og ti måneders fængsel og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Sådan lød dommen ved Retten i Hillerød torsdag.

Anklagerfuldmægtig David Jarlbæk Homann er tilfreds med, at retten dømte de tre for at rejse til Danmark på tyvetogt.

- Jeg er meget tilfreds med, at Retten i Hillerød var enig med mig i, at der her er tale om en målrettet og organiseret indbrudsbande, som skulle idømmes flere års fængsel, og som skulle nægtes adgang til Danmark, lyder det.

Indbruddene blev hovedsageligt begået i Gentofte og Hillerød, hvor de tre tyve brød ind i villaerne ved at fjerne en rude. Her stjal de en række forskellige ting - blandt andet 400 flasker vin fra en privat vinsamler.

Den 27. marts i år blev de tre albanere varetægtsfængslet. Politiet anholdt dem med flere tyvekoster på sig.

/ritzau/