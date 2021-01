Til et retsmøde for lukkede døre blev en 23-årig albaner varetægtsfængslet. Han er sigtet for kokainsmugling.

En 23-årig albansk mand er fredag blevet varetægtsfængslet ved et retsmøde bag lukkede døre i dommervagten i København.

Ifølge politiet har manden smuglet cirka 19 kilo kokain ind i Danmark fra Holland.

Politiet mener, at gerningen har været et led i Operation Goldfinger, hvor en række mennesker har været involveret i indsmugling og videresalg af ni ton kokain.

Hvad angår de 19 kilo kokain, mener politiet ikke, at manden har ageret alene.

Anklagemyndigheden oplyser, at en anden albaner - denne med belgisk statsborgerskab - sidder varetægtsfængslet for samme forbrydelse.

