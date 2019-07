28 personer blev i sidste weekend sigtet for at køre påvirket på et elløbehjul i København, mens tallet lød på 15 sigtelser natten til lørdag.

Københavns Politi er i den grad gået 'all in' med at slå hårdt ned på brugere af de populære elektriske løbehjul, som den seneste tid er blevet en fast del af gadebilledet i hovedstaden.

Og det kan også godt betale sig at tænke sig om, hvis man har planer om at hoppe en tur på det moderniserede transportmiddel i fremtiden.

Københavns Politi har nemlig sat en målrettet kontrolindsats i gang for at få ram på løbehjulsbrugere, der ikke overholder færdselsreglerne.

Det er nemlig ikke kun spirituskørsel, som er et problem, oplyser Peter Veje, der er politikommissær og sektionsleder i Københavns Færdselspoliti.

»Noget, vi typisk ser, er to på ét løbehjul,« fortæller han og fortsætter:

»Derudover er der mange, som kører på steder, man ikke må. Det er en klassiker. At folk f.eks. kører ned ad Strøget, op over fortovet eller ned ad steder, hvor de nu lige synes, de gerne må køre.«

Ved den seneste kontrol, som fandt sted fredag aften/natten til lørdag, blev – udover de 15 sigtelser for spirituskørsel – yderligere 30 personer sigtet for diverse forseelser.

Københavns Politi har i løbet af fredag aften og natten til lørdag foretaget kontrol af personer på løbehjul. 15 personer blev sigtet for spirituskørsel på løbehjul. Derudover blev der lavet 30 andre sager med sigtelser vedr. løbehjul som fx to på et løbehjul og lign#politi.dk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 13, 2019

Mange af dem, der er blevet sigtet, bliver dybt overrasket, når hammeren falder, og en læge pludselig tager nålen frem for at teste promillen, fortæller Peter Veje.

»Mange betragter det (løbehjulet, red.) som et stykke legetøj. De er ikke klar over, at der er nogle regler, man skal følge, så de har ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det kunne ende der.«

Dommen er da også hård og kontant, da et elløbehjul er omfattet af de samme regler som et hvilket som helst andet motoriseret køretøj.

Det betyder, at man højst må have en promille på 0,5, og at man kan se frem til en bøde på 2.000 kroner for første forseelse og 4.000 for den anden forseelse, mens man kan risikere fængselsstraf ved tredje forseelse.

Færdselsregler på el-løbehjul Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver, at man er mindst 18 år).

Du skal følge cykelreglerne. Det vil sige, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti, og følge cyklistsignaler og -skiltning.

Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.

Du skal give tegn ved sving og stop.

Der må kun være én person på løbehjulet.

Du skal køre med lys på hele døgnet.

Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn på elektrisk løbehjul skal være sammen med en voksen. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Politikommissær Peter Veje kalder det høje antal tilfælde af spirituskørsel på løbehjul 'alarmerende', og han mener derfor, at det er nødvendigt med øget kontrol og en decideret informationskampagne, der kan gøre folk klogere omkring reglerne.

»Det er voldsomt mange, vi har taget i denne og sidste weekend. Vi har længe haft kampagner med, at man skal lade bilen stå, når man drikker, men løbehjulet er forholdsvis nyt i den danske trafik, så derfor kræver det, at vi informerer folk om, hvad de må og ikke må.«

Det øgede fokus i form af en aktiv tilstedeværelse og striksere kontrol samt informationskampagnen fortsætter fremover, fortæller politikommissæren.

»Vi kører med det som fokuspunkt i hvert fald hele sommeren, men det er selvfølgelig noget, som vi også derefter vil slå ned på.«