Den 29-årige mand, som torsdag eftermiddag ved Retten i Odense blev varetægtsfængslet efter Politiets Efterretningstjenestes store antiterroraktion, er tilsyneladende ikke hvem som helst.

B.T. kan afsløre, at han er ansat i en virksomhed, der arbejder med avancerede beskyttelses-løsninger.

Beskyttelse som for eksempel pansring.

Virksomheden leverer ifølge B.T.s oplysninger udstyr til brug af blandt andet Forsvaret og politiet.

Ifølge B.T.s oplysninger blev den 29-årige sigtede standset på vej til sit job. Det tyder på, politiet stoppede ham i en dramatisk anholdelse. Sideruden på bilen er knust, og der ligger glasskår rundt i kabinen.

Den tiltalte blev - som den eneste af de i alt ni personer, som sad foran en dommer i grundlovsforhør i terrorsagen - fremstillet for såkaldt dobbelt lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke må få oplyst, hvad han er sigtet for.

Onsdag blev han blot et par kilometer fra sit hjem på det nordøstlige Fyn anholdt på vej til arbejde.

Og det var efter alt at dømme en dramatisk anholdelse. B.T. fandt torsdag aften på en lille grusvej mandens bil efterladt med knust siderude og med glasskår spredt over hele kabinen.

Politiet har bekræftet, at anholdelsen og nu varetægtsfængslingen af manden har forbindelse til sagen, hvor PET i samarbejde med syv af landets 12 politikredse slog til i en stramt koordineret aktion.

I alt 21 personer blev anholdt over hele landet inden for et tidsinterval på ganske få minutter.

Af de anholdte valgte anklagemyndigheden at fremstille ni i grundlovsforhør.

Den 29-årige mand er den eneste, som blev fremstillet i en retssal væk fra hovedstaden.

De øvrige otte var i grundlovsforhør i Københavns Byret.

B.T. har talt med direktøren i den vestfynske virksomhed, hvor den 29-årige er ansat. En virksomhed, der er omgærdet af markante og massive sikkerhedsforanstaltninger.

»Ingen kommentarer,« lyder det fra direktøren.