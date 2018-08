Der er en grund til, at operatører hos vagtcentralen stiller mange spørgsmål og somme tider taler i et bestemt tonefald til folk, der ringer ind om ulykker og kriminalitet.

Det forklarer Jesper Bøjgaard Madsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi og for 112 i Vestdanmark, til Nordjyske.dk.

Avisen kunne onsdag fortælle om to personer, der havde ringet til alarmcentralen om en sommerhusbrand i Blokhus. Borgerne følte, at opkaldet blev til en diskussion om vejnavn og husnummer, frem for at der blev sendt hjælp af sted, skriver Nordjyske.dk.

Politiinspektøren forklarer, at hjælpen er på vej, selvom operatøren bliver ved at stille spørgsmål eller tier stille.

»Når man ringer ind under en nødsituation, kan man nemt miste overblikket, mens adrenalinen pumper. Her er vores rolle at få de vigtigste informationer hurtigst muligt, så vi straks kan sende den rette hjælp til rette sted. Derfor kan vores medarbejdere nogle gange virke bestemte og måske skrue lidt op for tonelejet, hvis de skal have borgerens udelte opmærksomhed,« siger han.