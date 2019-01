Københavns Politi har lørdag været massivt til stede på Københavns Hovedbanegård med kampklædte betjente, da en person blev set bære et gevær over skulderen.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Kl. 11.40 får vi en anmeldelse fra en enkelt passager, der har set en person på spor 9-10 stige af et tog med et gevær over skulderen. Derfor sender vi et stort antal betjente dertil,« forklarer den vagthavende ved Københavns Politi.

Større politiindsats på Hovedbanegården efter anmeldelse om mand med geværlignende genstand. Pgl. efterfølgende anholdt på Holbæk Station med hardballgevær. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 19. januar 2019

Manden var dog intetsteds at finde, hvorfor man benyttede sig af DSBs overvågningsbilleder.

Og her lykkedes det at lokalisere den mistænkte.

Kampklædt betjent på Hovedbanegården lørdag formiddag. Foto: Presse-fotos.dk

»Vi kan se, at han var steget på et regionaltog mod Kalundborg.«

»For ganske kort tid siden træffer vi ham på Holbæk station, hvor vi kan konstatere, at der er tale om et hardball-gevær (gevær, der skyder med plastikkugler, red.),« lyder det videre.

Der er ikke blevet foretaget nogen anholdelse i forbindelse med, at politiet traf manden.