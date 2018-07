»Det er bedre, jeg sprænger mig selv i luften«.

Sådan lød den ophidsede trussel søndag aften fra en 27-årig mand fra Palæstina, da han forgæves forsøgte at checke ind på et fly i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Truslen blev fremsat på arabisk, men uheldigvis for den ophidsede palæstinenser befandt der sig på den anden side af skranken ved check-in en medarbejder, der forstod arabisk. Det udløste, at den 27-årige mand blev tilbageholdt, og mandag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København - sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 266 om at fremsætte trusler, der er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for andres liv, helbred eller velfærd. Her besluttede dommeren, at manden skulle varetægtsfængsles i 10 dage i medfør af Udlændingeloven.

I Dommervagten nægtede den 27-årige sig skyldig og forklarede, at det var rigtigt, at han var i Københavns Lufthavn søndag aften ved ca. 19-tiden. Han var blevet gal over, at han skulle betale 400 kr., fordi han ikke havde checket ind online. I den forbindelse henvendte den 27-årige sig til en person og spurgte ham, om han var araber. Personen var fra Palæstina, og han forsøgte at checke den 27-årige ind online med anholdtes mobiltelefon, men det lykkedes ikke. Ifølge den 27-årige havde han ikke været hidsig, men talte højt.

Anklageren dokumenterede i retten fra politirapporter, hvoraf det fremgik, at politiet var sendt til lufthavnen i Kastrup, fordi en person havde truet med at sprænge sig selv i luften. Tre vagter havde tilbageholdt den pågældende. Et vidne, som arbejder i lufthavnen ved skranken til check-in og som taler arabisk, forklarede, at anholdte havde udtalt "Det er bedre, jeg sprænger mig selv i luften" Vidnet havde kontaktet sin supervisor, der bestemte at anholdte ikke måtte komme med flyet. Vidnet havde gjort anholdte bekendt med dette, hvilket bevirkede, at anholdte blev meget ophidset, og tre vagter tilbageholdt herefter anholdte.

Strafferammen for at fremsætte trusler mod andre går fra bøde og op til to års fængsel.