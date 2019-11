Politiet har søndag efterforsket et skyderi i København. Det viser sig dog, at der blot er affyret fyrværkeri.

Et område omkring Bispevej i Københavns Nordvestkvarter blev søndag aften spærret af, mens politiet efterforskede et anmeldt skyderi.

Men et par timer efter at anmeldelsen blev modtaget, kan politiet oplyse, at der slet ikke er blevet skudt i området søndag.

- Der er ikke tale om et skyderi, men fyrværkeri, fortæller den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi.

- Det kan vi konstatere ud fra videooptagelser fra området.

Politiet modtog anmeldelsen om det formodede skyderi klokken 18.33 og afsøgte efterfølgende området blandt andet ved hjælp af hunde.

I den forbindelse fandt betjente et patronhylster.

- Det har så været et patronhylster fra en tidligere episode, lyder det.

Politiet havde da heller ikke nogen viden om, at personer skulle være kommet til skade, da det tidligere på aftenen undersøgte området ved Bispevej.

/ritzau/