Al togdrift til og fra Brøndby Strand St. er søndag eftermiddag blevet indstillet i forbindelse med en personpåkørsel.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab, der er på stedet, i et opslag på Twitter, og til B.T. oplyser Morten Steen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, at man modtog en anmeldelse om person under tog klokken 15.43.

»Vi er i øjeblikket til stede med adskillige patruljer, da der er temmelig mange vidner på stedet,« lyder det.

Vagtchefen har for nuværende ikke mange oplysninger om sagen, men fortæller, at personen er i live og bliver behandlet for sine skader.

Som følge af personpåkørslen kører der i øjeblikket ingen S-tog mellem Åmarken St. og Vallensbæk St.

Der bliver ikke indsat togbusser på strækningen, oplyser DSB.

S-togene kører til gengæld fortsat hvert 10. minut mellem Hillerød og Åmarken – og ligeledes hvert 10. minut mellem Køge og Vallensbæk.

På Twitter oplyser Hovedstadens Beredskab, at man har frigjort påkørte, som nu er i hænderne på læge- og ambulancepersonale.

»Vi forventer at være på stedet cirka 30 minutter endnu,« lyder det slutteligt.

Ved 17-tiden skulle trafikken ved Brøndby Strand St. være åbent igen.

B.T. følger sagen.