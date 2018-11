Ni personer er idømt bøder for at trænge ind på Nordjyllandsværket, hvor de lænkede sig til transportbånd.

Ni personer, der i september 2016 trængte ind på Nordjyllandsværket i Aalborg, er mandag blevet dømt for ulovlig indtrængen.

Det oplyser deres fælles forsvarsadvokat, Amalie Starch.

De ni personer - seks kvinder og tre mænd - blev anholdt af Nordjyllands Politi få timer efter, at de var kravlet over hegnet til kraftværket.

Nogle af dem havde lænket sig fast til transportbåndene.

I en pressemeddelelse skrev en gruppe, der kalder sig Klimaaktivisterne, at deres hensigt var at blokere det transportbånd, der fører kul ind til værkets kedler.

Baggrunden var, at de er utilfredse med, at Aalborg Kommune, der driver værket, planlægger at fyre med kul helt frem til 2028.

De ni personer blev efter anholdelsen kørt til politigården. Her blev de løsladt efter endt afhøring.

Senere blev der rejst tiltale for ulovlig indtrængen og for at forstyrre forsyningssikkerheden.

Sidstnævnte er de dog blevet frifundet for.

Det skyldes ifølge Amalie Starch, at der ikke skete et driftsstop som følge af aktionen.

Selv om nogle af dem var lænket til transportbåndet med kul, var det ikke noget, som forstyrrede produktionen af el og varme til aalborgenserne.

Bødeniveauet afspejler ifølge advokaten, at sagen har været længe undervejs.

De dømte, der alle har nægtet sig skyldige i den rejste tiltale, har nu 14 dage til at afgøre, om de vil have sagen prøvet ved en højere retsinstans.

Den samme overvejelse skal anklagemyndigheden gøre sig.

