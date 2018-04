Det kan få stor betydning, at politiet betaler erstatning til demonstranter i Tibetsagen, mener advokat.

København. Politiet vil give erstatning til otte personer i Tibetsagen. Deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, erkender politidirektøren i København.

Det vækker glæde hos formanden for Støttekomiteen for Tibet, Anders Højmark Andersen, der er en af de otte, som nu får erstatning.

Han var blandt de demonstranter, som politiet hindrede i at ytre og forsamle sig, da Kinas præsident besøgte Danmark i 2012.

- Vi er glade for, at politiet endelig har lagt sig fladt ned, selv om det skulle tage næsten seks år, siger Anders Højmark Andersen.

De otte har for flere år siden anlagt retssager mod Københavns Politi, og nu har politiet besluttet at efterkomme deres krav. Hver får 20.000 kroner i erstatning.

- Det eneste, vi kan klage over, er, at det har taget så lang tid. Det krævede Tibetkommissionen, som med over 400 afhørte er Politianklagemyndighedens største undersøgelse nogensinde, siger han.

Anders Højmark Andersen håber, at afslutningen af sagen vil medføre en vedvarende adfærdsændring hos politiet og flere andre instanser.

- Jeg håber, at det betyder, at politiet fremover vil lade os demonstrere synligt og hørbart. Det må vi teste næste gang, der kommer en højtstående kinesisk leder på besøg, siger han.

- Og så håber jeg, at politiet og de instanser, der skal kontrollere politiet, lærer af lektien, så de fremover vil lytte mere til almindelige mennesker, der klager over politiets adfærd.

Advokat Claus Bonnez, der er en af de to advokater, der har ført sagen, glæder sig også over de erkendelser, som politiet nu er kommet frem til.

- Vi er rigtig godt tilfredse, fordi politiet ikke alene anerkender, at de skal betale. De anerkender også, at der er sket en krænkelse af de pågældendes menneskerettigheder, siger Claus Bonnez.

- Det er afgørende fra et principielt perspektiv, fordi retten til at ytre sig og demonstrere er nogle af de mest fundamentale i vores retssamfund.

