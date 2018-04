Øresundsmotorvejen var onsdag aften spærret i retning mod Sverige.

Det oplyste Vejdirektoratet på Twitter klokken 20.17.

E20 Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige ml. <18> Tårnby og <17> Lufthavn V er lige nu spærret. Politiet arbejder på stedet og der er ingen nærmere tidshorisont for, hvornår der åbnes igen. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 11, 2018

Motorvejen var spærret mellem frakørsel 18, Tårnby og frakørsel 17, Lufthavn V grundet politiets arbejde. Klokken 21.12 oplyser politiet, at man kun arbejder videre på rampen ved ved afkørsel 18. Omkring klokken 21.30 åbnede rampen også for trafik igen.

»Vi har ikke fundet noget, der indikerer, at der er sket noget kriminelt,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup

Han oplyste tidligere, at politiet rykkede ud til den befærdede motorvejsstrækning omkring klokken 20.

Inden for de næste 30 minutter, lukker politiet Øresundsmotorvejen umiddelbart før Tårnby Torv i retning af Sverige. #politi.dk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 11, 2018

»Vi er ved at undersøge et forhold på kørebanen,« sagde han og havde ikke flere kommentarer til, hvad det er for et forhold, der er tale om.

»Vi skal lige undersøge sagen nærmere,« lød det.