I alt 16.000 ton og 33 millioner liter potentielt skadelig mad og drikke er beslaglagt i international aktion.

Falske udløbsdatoer på kyllingekød og ost, drikkevarer tilsat medicin og kød opbevaret under uhygiejniske forhold.

I en international aktion har Europol og Interpol i samarbejde med nationale myndigheder i 78 lande beslaglagt potentielt sundhedsskadelige føde- og drikkevarer til en værdi af over 117 millioner dollar.

Det svarer til cirka 771 millioner kroner. 672 personer er på verdensplan blevet anholdt i forbindelse med operationen.

Det oplyser den internationale politiorganisation Interpol i en pressemeddelelse om aktionen, der har navnet "Operation Opson".

Blandt de mange lande, hvor myndigheder har testet og konfiskeret problematiske varer, er Danmark. Her har Fødevarestyrelsens rejsehold valgt at undersøge for svindel med juice og luksuskaffe.

I modsætning til tilfældet i andre lande, har kontrollerne i Danmark ikke afsløret produkter, som kan være skadelige for forbrugerne.

- Vi tog godt 50 kaffeprøver og 50 juiceprøver, der alle har været til laboratorieanalyser. I fire tilfælde viste analyser af juicen, at producenten ulovligt havde tilsat enten vand eller sukker, siger Anette Løvenkjær-Pearson fra Fødevarestyrelsens rejsehold i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsens rejsehold undersøgte desuden, om forholdsvist dyr arabicakaffe skulle være tilsat billigere kaffebønner.

Men her var der ingen tegn på ulovligheder.

Mere alvorlig er situationen andre steder i verden.

I Zimbabwe har myndighederne eksempelvis beslaglagt næsten 14.000 liter læskedrik, som havde et højt indhold af et aktivt stof, der bruges i medicin mod rejsningsproblemer.

"Operation Opson" er gennemført over fem måneder fra december 2018 til april 2019. Det er ottende gang, at den internationalt koordinerede fødevarekontrol finder sted.

Ulovligt produceret alkohol er på globalt plan ifølge Interpol det største problem, når det handler om ulovligt fremstillede føde- og drikkevarer.

/ritzau/