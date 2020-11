Et rødt nødblus ved vandet i Hadsund i Nordjylland satte en storstilet indsats i gang.

Det viste sig dog at være falsk alarm.

Indsatsen drejede sig om en mulig drukneulykke. På Twitter skrev Nordjyllands Beredskab, at indsatsen skete på baggrund af et rødt nødblus, som var observeret over vandet.

Rigtigt var det også, at et nødblus var blevet set.

Men Nordjyllands Beredskab skrev efterfølgende på Twitter, at en borger ved en fejl var kommet til at sende en nødraket i luften.

Af den grund blev samtlige enheder sendt hjem.

Men beredskabet tog ingen chancer og sendte både og dykkere i vandet.

Derudover befandt der sig en helikopter i luften.