Før Ahmed Samsams sag skal behandles i Højesteret, har han valgt at skifte Erbil Kaya ud som advokat.

Den terrordømte Ahmed Samsam har besluttet at udskifte sin hidtidige advokat Erbil Kaya.

Det oplyser Ahmed Samsam i et opslag på Facebook, skriver TV 2.

Hans nye advokat bliver René Offersen.

Samsam har truffet beslutningen forud for, at den civile retssag, som Samsam har anlagt mod de danske efterretningstjenester, skal behandles af Højesteret.

Ifølge opslaget skyldes det ikke uenigheder, at Samsam har valgt at skifte over til René Offersen, som blandt andet har været forsvarsadvokat for tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ved en sag i Højesteret.

- Jeg vi gerne udtrykke min taknemmelig for den utrættelige indsats, du (Erbil Kaya, red.) har lagt i min sag som advokat, skriver Samsam i opslaget.

- Jeg er dybt taknemmelig for alt det hårde arbejde, du og hele dit hold har lagt i at forsvare mine interesser og sikre, at min sag blev behandlet retfærdigt og effektivt.

Med den civile retssag mod tjenesterne krævede Samsam, at de skulle anerkende ham som agent.

Han ville bruge en eventuel anerkendelse til at få genoptaget sin sag i Spanien.

Men Østre Landsret har tidligere afvist at behandle sagen, da retten ikke mener, at han har retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet.

Samsam ankede efterfølgende dommen til Højesteret.

Valget af advokat er faldet på René Offersen, fordi han ifølge Samsam er "den ideelle kandidat".

I en kommentar til opslaget skriver Erbil Kaya, at skiftet giver god mening.

- En civilretsadvokat fremfor en strafferetsadvokat vil forhåbentlig være en bedre løsning i Højesteret, lyder det fra advokaten.

Samsam blev 8. november sidste år løsladt efter at have afsonet sin fængselsdom.

Han blev i 2018 idømt otte års fængsel for terror i Spanien. Senere blev han overflyttet til afsoning i Danmark, hvor Retten i Glostrup ændrede dommen til en dom på seks års fængsel.

Siden den spanske retssag begyndte, har Ahmed Samsam hævdet, at han har arbejdet for de danske efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som agent.

Det har hverken PET eller FE ønsket at bekræfte eller afkræfte.

Ifølge Ahmed Samsam har han arbejdet for tjenesterne under rejser til Syrien.

/ritzau/